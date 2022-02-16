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16 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 16 Şubat 2022 Çarşamba

16.02.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Şubat Dolar kuru haftanın üçüncü gününde de yatırımcılar, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ya da ellerindeki Dolar ve Euro'ları bozdurmak isteyen kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Öte yandan Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan gelecek açıklama ve para politikası kurulu toplantısı sonrası duyurulacak faiz oranı kararı merak ediliyor. Peki 16 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Şubat 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

16 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 16 Şubat 2022 Çarşamba

16 Şubat Dolar kurunda son durum yatırımcılar ve dolar alım satımı yapacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Gözler Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yapacağı açıklamaya çevrildi. Öte yandan vatandaşlar 16 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 16 Şubat Çarşamba Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

16 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü dolar sabah saatlerinde, 13,59 lira bandında yer aldı. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,5880 lira, satış fiyatı 13,5970 liradan işlem gördü. 16 Şubat Çarşamba günü güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir.

EURO NE KADAR?

Haftanın ikinci günü Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,3781 lira alış fiyatı, 15,3875 lira satış fiyatıyla el değiştirdi..

Sterlin alış fiyatı 18,35 lira, satış fiyatı 18,4440 lira seviyesinde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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