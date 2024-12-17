17 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 17 Aralık Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 17 Aralık 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

17 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 34.9622 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.9352 liradan, satış fiyatı ise 34.9893 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.13'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.7028 TL'den yapan euro şu anda 36.6197 TL alış ve 36.786 TL satış fiyatına sahip.