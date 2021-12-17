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17 Aralık Cuma dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

17.12.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren dolar kurunda güncel durum, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 15 TL'yi geçen dolar fiyatları, haftanın son işlem gününe kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. Euroda da benzer hareketler görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz satış yöntemiyle dördüncü bir döviz müdahalesi gerçekleştirilmesiyle, gözler dolar fiyatlarında son duruma çevrildi. Haftanın son işlem gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteren dolar, güne yüzde 0,3'lük bir değer kaybıyla giriş yaptı. İşte 17 Aralık Cuma dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 15,64 TL alış fiyatı, 15,67 TL satış fiyatıyla güne başladı.

17 Aralık Cuma dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

EURO NE KADAR?

Euro 17,75 TL alış fiyatı, 17,77 TL satış fiyatıyla yüzde 0,5 oranında değer kaybetti.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini 20,85 TL alış fiyatı, 20,92 TL satış fiyatına ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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