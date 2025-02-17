17 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 17 Şubat Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 17 Şubat 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

17 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.2376 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.2287 liradan, satış fiyatı ise 36.2466 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.07'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 38.0307 TL'den yapan euro şu anda 38.0014 TL alış ve 38.06 TL satış fiyatına sahip.