Dolar, euro ve sterlinin Türk Lirası karşısındaki değeri, piyasaların kapalı olduğu 17 Temmuz'da araştırılmaya başlandı. Ayrıca doların gidişatı için milyonların gözü, temmuz ayında gerçekleştirilecek FED faiz toplantısına çevrildi. Peki 17 Temmuz dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR?

Piyasalar geçtiğimiz cuma günü kapandı. Bununla birlikte dolar haftayı, 17,39 TL'den kapattı.

EURO NE KADAR?

Euro geçtiğimiz cumayı 17,55 TL'den kapattı.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 20,5991 TL'den alınıp 20,7034 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

En son gerçekleştirilen FED faiz toplantısında faizin yükseltilmesi kararı alındı. Temmuz ayında gerçekleştirilecek FED faiz toplantısının tarihi 27 Temmuz olarak belirlendi.



