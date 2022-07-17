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17 Temmuz dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

17.07.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurundaki son durum, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere dolar, 17 TL'nin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Dolar ile beraber euro ve sterlinde de yükseliş görülüyor. Peki 17 Temmuz dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte merak edilenler...

17 Temmuz dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Dolar, euro ve sterlinin Türk Lirası karşısındaki değeri, piyasaların kapalı olduğu 17 Temmuz'da araştırılmaya başlandı. Ayrıca doların gidişatı için milyonların gözü, temmuz ayında gerçekleştirilecek FED faiz toplantısına çevrildi. Peki 17 Temmuz dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR?

Piyasalar geçtiğimiz cuma günü kapandı. Bununla birlikte dolar haftayı, 17,39 TL'den kapattı.

17 Temmuz dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

EURO NE KADAR?

Euro geçtiğimiz cumayı 17,55 TL'den kapattı.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 20,5991 TL'den alınıp 20,7034 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

En son gerçekleştirilen FED faiz toplantısında faizin yükseltilmesi kararı alındı. Temmuz ayında gerçekleştirilecek FED faiz toplantısının tarihi 27 Temmuz olarak belirlendi.


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Anahtar Kelimeler:
Euro sterlin
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