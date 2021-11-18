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18 Kasım 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 18 Kasım 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

18.11.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Kasım haftanın dördüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam etti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 18 Kasım'da 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 18 Kasım 2021 Perşembe altın bilezik fiyatları...

18 Kasım 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 18 Kasım 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

18 Kasım Perşembe günü haftanın dördüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 18 Kasım'da 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

18 KASIM'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 Kasım günü haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 560,45 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 18 Kasım itibariyle 575,15 TL alış ve 582,80 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 465,53 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 475,33 TL alış ve 475,41 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 417,94 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %1,58 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 356,44 TL alış ve 424,53 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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