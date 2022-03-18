18 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Mart Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 18 Mart 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

18 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.7642 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.7412 liradan, satış fiyatı ise 14.7874 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.27'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.3689 TL'den yapan euro şu anda 16.3347 TL alış ve 16.4031 TL satış fiyatına sahip.

