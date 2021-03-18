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18 Mart dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? 18 Mart Perşembe güncel Dolar ve Euro fiyatları!

DOVİZ HABERLERİ  | 18.03.2021 07:42 | Son Güncelleme

Son zamanlarda dalgalı bir grafik gösteren Dolar ve Euro fiyatları bu seyrine devam ediyor. Şu sıralar yüksek değişimler göstermeyen Dolar ve Euro, 18 Mart Perşembe gününde de düne göre pek bir değişim gözlenmedi. Dün Dolar 7,48 TL seviyelerindeyken, Euro ise 9 TL’nin altına düşerek 8,91 TL alış fiyatından işlem gördü.

18 Mart dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? 18 Mart Perşembe güncel Dolar ve Euro fiyatları!

Hafta başında dalgalı bir seyirle ilerleyen Dolar ve Euro, aynı seyrine 18 Mart Perşembe günü de devam etti. Dün dolar 7,50 TL’den satılırken, Euro 8,93TL satış fiyatı ile dikkat çekti. 17 Mart Euro’daki düşüş ise dikkat çekti. 18 Mart Dolar ve Euro fiyatlarının dışında Sterlin, Pound ve diğer para birimlerinde durum ne?

DOLAR NE KADAR?

Doların bugünkü alış kuru 7,4875 TL, satış kuru 7,5010 TL'dir. Bu dolar kuru verileri doğrultusunda 1 Dolar 7,5010 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

Euronun bugünkü alış kuru 8,9633 TL, satış kuru 8,9827 TL'dir. Bu euro kuru verileri doğrultusunda 1 Euro 8,9827 Türk Lirasına karşılık gelmektedir

18 MART GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

DOLAR NE KADAR?

ALIŞ: 7,48 TL
SATIŞ: 7,50 TL

EURO NE KADAR?

ALIŞ: 8,96 TL
SATIŞ: 8,98 TL

STERLİN NE KADAR?

ALIŞ: 10,45 TL
SATIŞ: 10,47 TL

İSVİÇRE FRANGI NE KADAR?

ALIŞ: 8,08 TL
SATIŞ: 8,13 TL

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