19 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 19 Ekim 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

19 Ekim Salı günü haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 19 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

19 EKİM'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

19 Ekim günü haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 483,71 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 19 Ekim itibariyle 479,29 TL alış ve 482,01 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 386,76 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 389,40 TL alış ve 389,45 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 347,30 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,74 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 292,13 TL alış ve 349,88 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



