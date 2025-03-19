19 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Mart Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 19 Mart 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

19 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.7626 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.7522 liradan, satış fiyatı ise 36.7731 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.05'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 40.2099 TL'den yapan euro şu anda 40.2006 TL alış ve 40.2193 TL satış fiyatına sahip.