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19 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 19 Mart 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

19.03.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mart 2022 piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde vatandaşlar tarafından "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 19 Mart 2022 Cumartesi altın bilezik fiyatları...

19 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 19 Mart 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

19 Mart Cumartesi günü haftanın altıncı gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 19 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

19 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

19 Mart günü piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 836,21 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 19 Mart 2022 itibariyle 828,52 TL alış ve 835,50 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 669,55 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 667,78 TL alış ve 667,92 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 603,70 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,25 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 500,13 TL alış ve 602,21 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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