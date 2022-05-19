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19 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Mayıs Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

19.05.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 19 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Mayıs Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

19 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Mayıs Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 19 Mayıs 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

19 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 15.9597 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 15.9481 liradan, satış fiyatı ise 15.9714 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.56'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.7799 TL'den yapan euro şu anda 16.7525 TL alış ve 16.8073 TL satış fiyatına sahip.

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Fed Amerikan Doları
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