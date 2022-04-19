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19 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Nisan 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

19.04.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Nisan Salı piyasaların açık olduğu haftanın ikinci gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip edilmişti. 14 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 19 Nisan'da dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Nisan 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

19 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Nisan 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 14'ü geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 19 Nisan'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 19 Nisan 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

19 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü olan 19 Nisan Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 14,6295 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,6417 liradan, satış fiyatı ise 14,6501 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,8157 TL'den yapan euro şu anda 15,7742 TL alış ve 15,787 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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