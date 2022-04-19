19 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Nisan Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 19 Nisan 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

19 NISAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.6512 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.6481 liradan, satış fiyatı ise 14.6544 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.7899 TL'den yapan euro şu anda 15.7833 TL alış ve 15.7966 TL satış fiyatına sahip.

