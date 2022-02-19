19 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 19 Şubat 2022 Cumartesi

19 Şubat Dolar kuru ve piyasalarda son durum piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun ilk gününde dolar veya euro alacak veya ellerindeki dövizleri bozduracak olan kişiler tarafından araştırııyor.

Vatandaşlar 19 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 19 Şubat Cumartesi Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

19 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

19 Şubat Cumartesi piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun ilk gününde dolar döziv alış - satış fiyatı: 13,6118 - 13,6363 TL

EURO NE KADAR?

19 Şubat Cumartesi piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun ilk gününde EURO döziv alış - satış fiyatı: 15,4745 - 15,5024 TL



