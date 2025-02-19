19 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 19 Şubat 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

19 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.3035 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.2899 liradan, satış fiyatı ise 36.3172 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.21'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 38.009 TL'den yapan euro şu anda 37.9892 TL alış ve 38.0288 TL satış fiyatına sahip.