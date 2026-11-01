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'Deve dişi' deniyor: İstanbul, Ankara, Bursa'dan almaya geliyorlar

Orta Sakarya Vadisi'nde yer alan, mikroklima iklime sahip Bilecik'in İnhisar ilçesinde üretilen 'deve dişi' cinsi narın hasadı başladı. Bilecik genelinde 2 bin 867 dekar alanda 4 bin 730 ton nar üretimi gerçekleşirken, bu üretimin 4 bin 514 tonunun ise 2 bin 748 dekar üretim alanıyla İnhisar karşılıyor.

'Deve dişi' deniyor: İstanbul, Ankara, Bursa'dan almaya geliyorlar

İri taneli, ince kabuklu, sulu ve tatlı olmasından dolayı tercih edilen, bölgedeki 3 bin dekar arazide yetiştirilen ürünün sezon hazırlıkları, her sene nisan ayında ağaçların budanmasıyla başlıyor. Yaz boyu su verilerek çapalanan ve organik gübreyle gelişimi desteklenen mahsul, ekimden aralık ayına kadar toplanarak çoğunlukla İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kütahya'dan gelen alıcılara satılıyor. Meyveden, ayrıca ilçedeki Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde pekmez, reçel, ekşi sos, sabun ve kolonya gibi ürünler elde ediliyor.

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Deve dişi deniyor: İstanbul, Ankara, Bursa dan almaya geliyorlar 1

"NARIMIZA 'DEVE DİŞİ' DENMESİNİN SEBEBİ İRİ TANELİ OLMASINDAN"

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, "Deve dişi narda bu yıl 10 bin ton rekolte beklediklerini belirten Arslan, "Bu ürün bizim geçim kaynağımız. Deve dişi nar bize özgü. Narımızın özelliği toprağından geliyor. Birinci sınıf, iri taneli, sulu ve çok tatlı. Kabuğu ince olduğu için fazla dayanmıyor fakat en güzel nar bizim narımız" dedi.

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Deve dişi deniyor: İstanbul, Ankara, Bursa dan almaya geliyorlar 2

"BİLECİK GENELİNDE 2 BİN 867 DEKAR ALANDA 4 BİN 730 TON NAR ÜRETİMİ YAPILIYOR"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de il protokolüyle birlikte İnhisar'da düzenlenen Nar Festivali'ne katıldı. İnhisar narının tanıtılması, üretim potansiyelinin ön plana çıkarılması ve yöresel ürünlerimizin markalaşmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde konuşan Vali Sözer, "Bilecik'in verimli toprakları ve tarımsal üretim çeşitliliğiyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, İnhisar ilçemizin bu zenginliğin en güzel örneklerinden biri. Bilecik genelinde 2 bin 867 dekar alanda 4 bin 730 ton nar üretimi gerçekleşirken, bu üretimin 4 bin 514 tonunun ise 2 bin 748 dekar üretim alanıyla İnhisar ilçemiz karşılıyor" dedi.

Deve dişi deniyor: İstanbul, Ankara, Bursa dan almaya geliyorlar 3

"BİLECİK'TE NAR ÜRETİMİNİN KALBİ İNHİSAR'DA ATIYOR"

Üretimde elde edilen başarının arkasında çiftçilerin emeği ve fedakârlığının bulunduğunu vurgulayan Vali Sözer, "Bu rakamlar bize açıkça gösteriyor ki Bilecik'te nar üretiminin kalbi İnhisar'da atmaktadır. Elbette bu başarının arkasında yalnızca bereketli topraklarımız değil; alın teriyle toprağa hayat veren, sabırla ve fedakârlıkla üreten çiftçilerimiz bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Deve dişi deniyor: İstanbul, Ankara, Bursa dan almaya geliyorlar 4

"TARIM ŞEHRİ BİLECİK"

Vali Faik Oktay Sözer konuşmasının devamında, "Tarım Şehri Bilecik" anlayışıyla üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, tarımsal üretimin güçlendirilmesi, yerel ürünlerin katma değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılmasının önemine değindi. İnhisar narının ülke genelinde daha fazla tanınan ve tercih edilen bir ürün haline gelmesini hedeflediklerini ifade eden Sözer, "Üretmek kadar, üretilen ürüne değer kazandırmak ve emeğin hak ettiği karşılığı bulmasını sağlamak da önemlidir. İnhisar narının yalnızca bölgemizde değil, ülkemizin dört bir yanında tanınan ve tercih edilen bir ürün haline gelmesi en önemli hedeflerimiz arasındadır" diye konuştu.

Festival nar suyu sıkma ve nar dizme gibi çeşitli yarışmaların yapılmasıyla son buldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
nar hasat
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