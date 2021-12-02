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2 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 2 Aralık 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

02.12.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Aralık haftanın dördüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Resmi Gazete'de yeni sayıda yayınlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi. Hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürmüştü. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ise oldukça merak ediliyor. Peki 2 Aralık'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 2 Aralık 2021 Perşembe altın bilezik fiyatları...

2 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 2 Aralık 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

2 Aralık Perşembe günü haftanın dördüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 2 Aralık'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

2 ARALIK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

2 Aralık günü haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 701,77 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 2 Aralık itibariyle 693,51 TL alış ve 714,43 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 555,77 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 563,81 TL alış ve 563,95 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 495,93 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %1,30 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 423,51 TL alış ve 502,38 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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