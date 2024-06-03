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2 ayda milyarlarca dolarlık iyileşme! Artıya geçti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.06.2024 14:52
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024’ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşme ile 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı.

2 ayda milyarlarca dolarlık iyileşme! Artıya geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024 tarihinden itibaren gözlenen 66,5 milyar dolarlık düzelmeyle 31 Mayıs Cuma günü artış göstererek 1,5 milyar dolara yükseldi.

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Merkez Bankası
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