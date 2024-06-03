2 ayda milyarlarca dolarlık iyileşme! Artıya geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024 tarihinden itibaren gözlenen 66,5 milyar dolarlık düzelmeyle 31 Mayıs Cuma günü artış göstererek 1,5 milyar dolara yükseldi.



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