2 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Serbest piyasada Euro/TL bugün 55,39 TL'den işlem görmekte; günlük değişimse %-0,03 olarak kaydedilmiştir. Son bir haftada Euro/TL, 55,72 TL'den 55,39 TL'ye gerileyerek %0,59'luk bir değişim göstermiştir. Mevcut durumda 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.230 TL'ye, 5.000 euro ise 276.150 TL'ye karşılık gelmektedir. Euro'nun TL cinsinden son bir haftada yaşadığı değişim ise 1 euronun değer kaybetmesiyle -0,33 TL olmuştur.
Euro/TL 7 gün önce 55,72 TL seviyesindeyken, bugün 55,39 TL’ye düşmüştür. Alt satırlarda görülebilen 7 günlük değişim serisi, Euro/TL’nin seyri hakkında daha fazla bilgi sunmakta. Gün içindeki dalgalanmalar ve genel piyasa durumu, Euro/TL’nin seyrinde etkili olmayı sürdürüyor.
Bugün globaldeki EUR/USD paritesi ise 1,1247 seviyesinden işlem görmekte ve %0,03'lük bir artış göstermektedir. Ancak bu verilerle birlikte, Euro/TL'nin yatay bir seyir takip ettiği dikkat çekmektedir.
02 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,23 TL
|55,39 TL
|%-0,03
02 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,13 TL
|49,15 TL
|%0,11
|İngiliz Sterlini
|64,85 TL
|65,06 TL
|%0,13
|İsviçre Frangı
|59,20 TL
|59,25 TL
|%0,27
|Kanada Doları
|34,55 TL
|34,58 TL
|%0,14
|Avustralya Doları
|34,06 TL
|34,08 TL
|%0,13
|Çin Yuanı
|7,32 TL
|7,33 TL
|%0,21
|Rus Rublesi
|0,59 TL
|0,59 TL
|%0,22
|İsveç Kronu
|4,90 TL
|4,90 TL
|%0,28
02 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1247
|%0,03
|GBP/USD
|1,3206
|%0,08
|USD/JPY
|157,81
|%-0,16
|USD/CHF
|0,8297
|%-0,16
Son 7 günlük Euro/TL değişim verileri aşağıdaki gibidir. Bu grafik, kullanıcıların Euro/TL’nin son haftada nasıl bir seyir izlediğini daha net görmesini sağlayacak.
Euro/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 55,23 TL, direnç seviyesi ise 55,66 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat 55,39 TL seviyesinde seyrederken, bu destek ve direnç noktaları yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor. EUR/USD ve piyasa durumu, Euro/TL’nin yönü üzerinde etkili olabilecek unsurlar arasında yer almakta.
Serbest piyasa 55,23 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.230 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1247 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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