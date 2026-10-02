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2 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL, bugün 55,39 TL seviyesine gerileyerek günlük %0,03'lük bir değişim göstermektedir; son bir haftada ise %0,59'luk bir düşüş kaydedildi. Piyasalardaki dalgalanmalar, Euro'nun değerinde etkili olmaya devam ediyor.

2 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Serbest piyasada Euro/TL bugün 55,39 TL'den işlem görmekte; günlük değişimse %-0,03 olarak kaydedilmiştir. Son bir haftada Euro/TL, 55,72 TL'den 55,39 TL'ye gerileyerek %0,59'luk bir değişim göstermiştir. Mevcut durumda 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.230 TL'ye, 5.000 euro ise 276.150 TL'ye karşılık gelmektedir. Euro'nun TL cinsinden son bir haftada yaşadığı değişim ise 1 euronun değer kaybetmesiyle -0,33 TL olmuştur.

Euro/TL 7 gün önce 55,72 TL seviyesindeyken, bugün 55,39 TL’ye düşmüştür. Alt satırlarda görülebilen 7 günlük değişim serisi, Euro/TL’nin seyri hakkında daha fazla bilgi sunmakta. Gün içindeki dalgalanmalar ve genel piyasa durumu, Euro/TL’nin seyrinde etkili olmayı sürdürüyor.

Bugün globaldeki EUR/USD paritesi ise 1,1247 seviyesinden işlem görmekte ve %0,03'lük bir artış göstermektedir. Ancak bu verilerle birlikte, Euro/TL'nin yatay bir seyir takip ettiği dikkat çekmektedir.

Güncel Euro Kuru

02 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,23 TL 55,39 TL %-0,03


Güncel Döviz Kurları

02 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,13 TL 49,15 TL %0,11
İngiliz Sterlini 64,85 TL 65,06 TL %0,13
İsviçre Frangı 59,20 TL 59,25 TL %0,27
Kanada Doları 34,55 TL 34,58 TL %0,14
Avustralya Doları 34,06 TL 34,08 TL %0,13
Çin Yuanı 7,32 TL 7,33 TL %0,21
Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,22
İsveç Kronu 4,90 TL 4,90 TL %0,28


Öne Çıkan Pariteler

02 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1247 %0,03
GBP/USD 1,3206 %0,08
USD/JPY 157,81 %-0,16
USD/CHF 0,8297 %-0,16


Son 7 günlük Euro/TL değişim verileri aşağıdaki gibidir. Bu grafik, kullanıcıların Euro/TL’nin son haftada nasıl bir seyir izlediğini daha net görmesini sağlayacak.

2 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 55,23 TL, direnç seviyesi ise 55,66 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat 55,39 TL seviyesinde seyrederken, bu destek ve direnç noktaları yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor. EUR/USD ve piyasa durumu, Euro/TL’nin yönü üzerinde etkili olabilecek unsurlar arasında yer almakta.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,23 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.230 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1247 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

2 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 2

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döviz alış satış euro alış satış
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