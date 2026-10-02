2 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Serbest piyasada Euro/TL bugün 55,39 TL'den işlem görmekte; günlük değişimse %-0,03 olarak kaydedilmiştir. Son bir haftada Euro/TL, 55,72 TL'den 55,39 TL'ye gerileyerek %0,59'luk bir değişim göstermiştir. Mevcut durumda 1.000 euro, alış kuru üzerinden 55.230 TL'ye, 5.000 euro ise 276.150 TL'ye karşılık gelmektedir. Euro'nun TL cinsinden son bir haftada yaşadığı değişim ise 1 euronun değer kaybetmesiyle -0,33 TL olmuştur.

Euro/TL 7 gün önce 55,72 TL seviyesindeyken, bugün 55,39 TL’ye düşmüştür. Alt satırlarda görülebilen 7 günlük değişim serisi, Euro/TL’nin seyri hakkında daha fazla bilgi sunmakta. Gün içindeki dalgalanmalar ve genel piyasa durumu, Euro/TL’nin seyrinde etkili olmayı sürdürüyor.

Bugün globaldeki EUR/USD paritesi ise 1,1247 seviyesinden işlem görmekte ve %0,03'lük bir artış göstermektedir. Ancak bu verilerle birlikte, Euro/TL'nin yatay bir seyir takip ettiği dikkat çekmektedir.

Güncel Euro Kuru

02 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,23 TL 55,39 TL %-0,03





Güncel Döviz Kurları

02 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,13 TL 49,15 TL %0,11 İngiliz Sterlini 64,85 TL 65,06 TL %0,13 İsviçre Frangı 59,20 TL 59,25 TL %0,27 Kanada Doları 34,55 TL 34,58 TL %0,14 Avustralya Doları 34,06 TL 34,08 TL %0,13 Çin Yuanı 7,32 TL 7,33 TL %0,21 Rus Rublesi 0,59 TL 0,59 TL %0,22 İsveç Kronu 4,90 TL 4,90 TL %0,28





Öne Çıkan Pariteler

02 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1247 %0,03 GBP/USD 1,3206 %0,08 USD/JPY 157,81 %-0,16 USD/CHF 0,8297 %-0,16





Son 7 günlük Euro/TL değişim verileri aşağıdaki gibidir. Bu grafik, kullanıcıların Euro/TL’nin son haftada nasıl bir seyir izlediğini daha net görmesini sağlayacak.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 55,23 TL, direnç seviyesi ise 55,66 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat 55,39 TL seviyesinde seyrederken, bu destek ve direnç noktaları yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor. EUR/USD ve piyasa durumu, Euro/TL’nin yönü üzerinde etkili olabilecek unsurlar arasında yer almakta.

Sıkça Sorulan Sorular