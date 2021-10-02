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2 Ekim gram altın ne kadar oldu? İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...

02.10.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın, hafta sonunun ilk gününe 500 TL'yi geçerek başladı. Son haftalarda, dolardaki yükselişle değişiklik gösteren altın fiyatları, 2 Ekim 2021 Cumartesi gününe yüzde 0,11'lik bir değer kaybıyla giriş yaptı. İşte 2 Ekim 2021 Cumartesi altın fiyatları...

Dolardaki yükseliş ve düşüşlerle paralel bir çizgide ilerleyen gram altın fiyatları, hafta içi 488 TL'ye kadar gerilemişti. Haftanın son işlem gününe 500 TL ile başlayan gram altın, hafta sonunun ilk gününe 500 TL'yi geçerek başladı. İşte 2 Ekim Cumartesi gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı 501,10 TL, satış fiyatı ise 501,19 TL olarak hafta sonuna yüzde 0,11'lik bir düşüşle başladı.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı 813,00 TL, satış fiyatı ise 826,00 TL olarak güncellendi.

YARIM ALTIN

1.627,00 TL alış fiyatıyla güne başlayan yarım altın, 1.654,00 TL satış fiyatıyla yüzde 0,12'lik bir değer kaybı yaşadı.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını, 3.238,00 TL alış, 3.295,00 TL satış fiyatıyla 2 Ekim Cumartesi gününe giriş yaptı.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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