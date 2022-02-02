2 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 2 Şubat 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar kuru bir süredir 14 lira sınırında seyrederken, kurdaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 2 Şubat'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 2 Şubat 2022 tarihinde dolar ne kadar,bugün euro ne kadar oldu?

2 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü günü olan 2 Şubat Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 13,3996 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,3976 liradan, satış fiyatı ise 13,4017 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,71'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,0882 TL'den yapan euro şu anda 15,0554 TL alış ve 14,1222 TL satış fiyatına sahip.