20 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Dolar/TL paritesinde son durum merak konusu oldu. Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indirimi kararından sonra, sağlıksız fiyat oluşumunu engellemek amacıyla piyasaya doğrudan müdahale edildiği de belirtilmişti. Piyasaya 5. kez müdahale edildi. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...
20 Aralık sabah saatlerine yüzde 3,43'lük yükseliş ile başlayan dolar, 17,07 TL oldu.
Euro haftanın ilk iş gününe yüzde 3,41'lik artış ile başladı. TL karşısında euro, 19,16 TL.
20 Aralık sabah saatlerinde yüzde 3,66 yükselen sterlin 22,5918 TL'den alınıp 22,7776 TL'den satılıyor.
Doların 17 TL seviyelerini test etmesinin ardından Merkez Bankası, 17 Aralık Cuma günü piyasaya doğrudan 5. kez müdahale etti. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."
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