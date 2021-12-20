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20 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

20.12.2021 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB PKK toplantısından sonra açıklanan, faizlerin 100 baz puan indirilmesi haberinden sonra döviz, TL karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Son birkaç haftadır ibrenin yukarı işaret ettiği döviz kurundaki yükseliş, haftanın ilk günü olan 20 Aralık'ta da devam etti. Güne yükselişle başlayan dolar, euro ve sterlini de etkiledi. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

Dolar/TL paritesinde son durum merak konusu oldu. Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indirimi kararından sonra, sağlıksız fiyat oluşumunu engellemek amacıyla piyasaya doğrudan müdahale edildiği de belirtilmişti. Piyasaya 5. kez müdahale edildi. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

20 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

DOLAR NE KADAR?

20 Aralık sabah saatlerine yüzde 3,43'lük yükseliş ile başlayan dolar, 17,07 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Euro haftanın ilk iş gününe yüzde 3,41'lik artış ile başladı. TL karşısında euro, 19,16 TL.

STERLİN NE KADAR?

20 Aralık sabah saatlerinde yüzde 3,66 yükselen sterlin 22,5918 TL'den alınıp 22,7776 TL'den satılıyor.

MERKEZ BANKASINDAN AÇIKLAMA

Doların 17 TL seviyelerini test etmesinin ardından Merkez Bankası, 17 Aralık Cuma günü piyasaya doğrudan 5. kez müdahale etti. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir."


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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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