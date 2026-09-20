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20 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,00 TL, satış kuru ise 56,11 TL olarak belirlendi. Bugünkü Euro/TL kuru, önceki güne göre %0,08 oranında düşüş gösterdi.

20 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,00 TL, satış kuru ise 56,11 TL olarak belirlenmiş durumda. Bugün Euro/TL kuru, önceki güne göre %0,08 oranında bir düşüş gösterdi. EUR/USD paritesi ise 1,1486 seviyelerinde işlem görmekte ve günlük değişimi %0,09 olarak gerçekleşti.

Elinizde bulunan euroyu TL'ye çevirdiğinizde, 1.000 euro için 56.000 TL alabilirsiniz, 5.000 euro ise 280.000 TL karşılığında satış yapabileceğiniz anlamına geliyor. Euro/TL'nin son 7 gün içerisindeki hareketine bakıldığında, 7 gün önce 56,49 TL olan değerinin bugün 56,11 TL'ye gerilediği ve 1 euronun TL bazındaki değişiminde -0,38 TL, yüzde değişiminde ise %-0,67'lik bir düşüş yaşandığı görülüyor. 1.000 euro için TL karşılığında geçen 7 günde toplam -380,00 TL'lik bir azalma kaydedildi.

Güncel Euro Kuru

20 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,00 TL 56,11 TL %-0,08


Güncel Döviz Kurları

20 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,75 TL 48,79 TL %0,08
İngiliz Sterlini 65,31 TL 65,43 TL %0,11
İsviçre Frangı 59,30 TL 59,37 TL %0,40
Kanada Doları 34,86 TL 34,90 TL %0,15
Avustralya Doları 34,72 TL 34,76 TL %0,25
Çin Yuanı 7,28 TL 7,29 TL %0,21
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,50
İsveç Kronu 4,96 TL 4,97 TL %0,03


Öne Çıkan Pariteler

20 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1486 %0,09
GBP/USD 1,3394 %0,27
USD/JPY 156,87 %0,58
USD/CHF 0,8219 %-0,33


Son 7 günde Euro/TL kur değişimlerini gösteren grafik, 2026-09-10’da 56,49 TL'den başlayarak 7 gün boyunca belirli dalgalanmalarla 2026-09-18’de 56,11 TL seviyesine ulaşmıştır.

20 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, destek olarak 55,80 TL ve direnç olarak 56,46 TL görüşü çerçevesinde izlenmektedir. Bu seviyeler dikkatle takip edilmeli; Euro/TL’nin yönü ve dalgalanması için piyasalardaki gelişmeler önemli bir etken olarak görülmekte. EUR/USD paritesindeki değişimlerin de Euro/TL üzerinde etkili olabileceği unutulmamalı.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,00 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1486 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

20 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir 2

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döviz alış satış euro alış satış
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