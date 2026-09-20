20 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,00 TL, satış kuru ise 56,11 TL olarak belirlenmiş durumda. Bugün Euro/TL kuru, önceki güne göre %0,08 oranında bir düşüş gösterdi. EUR/USD paritesi ise 1,1486 seviyelerinde işlem görmekte ve günlük değişimi %0,09 olarak gerçekleşti.
Elinizde bulunan euroyu TL'ye çevirdiğinizde, 1.000 euro için 56.000 TL alabilirsiniz, 5.000 euro ise 280.000 TL karşılığında satış yapabileceğiniz anlamına geliyor. Euro/TL'nin son 7 gün içerisindeki hareketine bakıldığında, 7 gün önce 56,49 TL olan değerinin bugün 56,11 TL'ye gerilediği ve 1 euronun TL bazındaki değişiminde -0,38 TL, yüzde değişiminde ise %-0,67'lik bir düşüş yaşandığı görülüyor. 1.000 euro için TL karşılığında geçen 7 günde toplam -380,00 TL'lik bir azalma kaydedildi.
20 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,00 TL
|56,11 TL
|%-0,08
20 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,75 TL
|48,79 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|65,31 TL
|65,43 TL
|%0,11
|İsviçre Frangı
|59,30 TL
|59,37 TL
|%0,40
|Kanada Doları
|34,86 TL
|34,90 TL
|%0,15
|Avustralya Doları
|34,72 TL
|34,76 TL
|%0,25
|Çin Yuanı
|7,28 TL
|7,29 TL
|%0,21
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%0,50
|İsveç Kronu
|4,96 TL
|4,97 TL
|%0,03
20 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1486
|%0,09
|GBP/USD
|1,3394
|%0,27
|USD/JPY
|156,87
|%0,58
|USD/CHF
|0,8219
|%-0,33
Son 7 günde Euro/TL kur değişimlerini gösteren grafik, 2026-09-10’da 56,49 TL'den başlayarak 7 gün boyunca belirli dalgalanmalarla 2026-09-18’de 56,11 TL seviyesine ulaşmıştır.
Mevcut Euro/TL seviyesi, destek olarak 55,80 TL ve direnç olarak 56,46 TL görüşü çerçevesinde izlenmektedir. Bu seviyeler dikkatle takip edilmeli; Euro/TL’nin yönü ve dalgalanması için piyasalardaki gelişmeler önemli bir etken olarak görülmekte. EUR/USD paritesindeki değişimlerin de Euro/TL üzerinde etkili olabileceği unutulmamalı.
Serbest piyasa 56,00 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.000 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1486 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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