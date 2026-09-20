20 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,00 TL, satış kuru ise 56,11 TL olarak belirlenmiş durumda. Bugün Euro/TL kuru, önceki güne göre %0,08 oranında bir düşüş gösterdi. EUR/USD paritesi ise 1,1486 seviyelerinde işlem görmekte ve günlük değişimi %0,09 olarak gerçekleşti.

Elinizde bulunan euroyu TL'ye çevirdiğinizde, 1.000 euro için 56.000 TL alabilirsiniz, 5.000 euro ise 280.000 TL karşılığında satış yapabileceğiniz anlamına geliyor. Euro/TL'nin son 7 gün içerisindeki hareketine bakıldığında, 7 gün önce 56,49 TL olan değerinin bugün 56,11 TL'ye gerilediği ve 1 euronun TL bazındaki değişiminde -0,38 TL, yüzde değişiminde ise %-0,67'lik bir düşüş yaşandığı görülüyor. 1.000 euro için TL karşılığında geçen 7 günde toplam -380,00 TL'lik bir azalma kaydedildi.

Güncel Euro Kuru

20 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,00 TL 56,11 TL %-0,08





Güncel Döviz Kurları

20 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,75 TL 48,79 TL %0,08 İngiliz Sterlini 65,31 TL 65,43 TL %0,11 İsviçre Frangı 59,30 TL 59,37 TL %0,40 Kanada Doları 34,86 TL 34,90 TL %0,15 Avustralya Doları 34,72 TL 34,76 TL %0,25 Çin Yuanı 7,28 TL 7,29 TL %0,21 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,50 İsveç Kronu 4,96 TL 4,97 TL %0,03





Öne Çıkan Pariteler

20 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1486 %0,09 GBP/USD 1,3394 %0,27 USD/JPY 156,87 %0,58 USD/CHF 0,8219 %-0,33





Son 7 günde Euro/TL kur değişimlerini gösteren grafik, 2026-09-10’da 56,49 TL'den başlayarak 7 gün boyunca belirli dalgalanmalarla 2026-09-18’de 56,11 TL seviyesine ulaşmıştır.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, destek olarak 55,80 TL ve direnç olarak 56,46 TL görüşü çerçevesinde izlenmektedir. Bu seviyeler dikkatle takip edilmeli; Euro/TL’nin yönü ve dalgalanması için piyasalardaki gelişmeler önemli bir etken olarak görülmekte. EUR/USD paritesindeki değişimlerin de Euro/TL üzerinde etkili olabileceği unutulmamalı.

Sıkça Sorulan Sorular