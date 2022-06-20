20 Haziran 2022 dolar ne kadar, euro ne kadar oldu? 20 Haziran 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar ve Euro'da son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kuru uzun süredir 17 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Vatandaşlar ve yatırımcılar konu ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 20 Haziran'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 20 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

20 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, piyasaların kapalı olduğu haftanın son günü olan 19 Haziran Pazar günü, Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.3242 liradan, satış fiyatı ise 17.3259 liradan işlem gördü.

Dolar, 20 Haziran Pazartesi günü 17.3555'e kadar yükselerek 20

Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesinde güne başladı.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.44'luk bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün yukarı ibreyi gösterdi.

Euro ise 20 Haziran Pazartesi günü 18,26'da yer alıyor.

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