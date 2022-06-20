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20 Haziran 2022 dolar ne kadar, euro ne kadar oldu? 20 Haziran 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

20.06.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarda son durum 20 Haziran 2022 Pazartesi günü, yani piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Öte yandan bu hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. 17 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 20 Haziran'da dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar bugün kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

20 Haziran 2022 dolar ne kadar, euro ne kadar oldu? 20 Haziran 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar ve Euro'da son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kuru uzun süredir 17 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Vatandaşlar ve yatırımcılar konu ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 20 Haziran'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 20 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

20 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, piyasaların kapalı olduğu haftanın son günü olan 19 Haziran Pazar günü, Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.3242 liradan, satış fiyatı ise 17.3259 liradan işlem gördü.

dolar

Dolar, 20 Haziran Pazartesi günü 17.3555'e kadar yükselerek 20
Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesinde güne başladı.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

Yüzde 0.44'luk bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün yukarı ibreyi gösterdi.

Euro ise 20 Haziran Pazartesi günü 18,26'da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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