20 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Haziran Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 20 Haziran 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

20 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.3216 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.3171 liradan, satış fiyatı ise 17.3261 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.48'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2733 TL'den yapan euro şu anda 18.2585 TL alış ve 18.2881 TL satış fiyatına sahip.

