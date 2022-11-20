Dolar, euro ve sterlinde son durum araştırılmaya başlandı. Piyasalar 18 Kasım Cuma akşamı kapandı. Dolar 18,60 TL seviyesinden alınıyor. Doların yönünde, Aralık ayının ortalarına doğru gerçekleştirilmesi planlanan FED faiz toplantısı etkili olacak. Peki 20 Kasım dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,6088 TL'den alınıyor 18,6105 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 19,2060 TL, satışı ise 19,2641 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 22,1499 TL'den işlem görüyor.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısında alınan faiz kararı, doların yönünü belirliyor. Piyasalar açısından oldukça önemli olan FED faiz kararı en son 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Yeni toplantı ise 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. FED faiz toplantısının sonucunun, 14 Aralık akşamında FED Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulması bekleniyor.

