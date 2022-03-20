20 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Mart 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüş ve sonrasında 14'ü geçmişti. Kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 20 Mart'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 20 Mart 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

20 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 20 Mart Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 14,7896 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,7887 liradan, satış fiyatı ise 14,7905 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,41'lik bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 16,3637 TL'den yapan euro şu anda 16,3345 TL alış ve 16,3930 TL satış fiyatına sahip.

