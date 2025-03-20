20 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Mart Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 20 Mart 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

20 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 37.9739 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 37.9614 liradan, satış fiyatı ise 37.9864 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.7'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 41.6838 TL'den yapan euro şu anda 41.4521 TL alış ve 41.9155 TL satış fiyatına sahip.