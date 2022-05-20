20 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Mayıs Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 20 Mayıs 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

20 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 15.9533 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 15.9483 liradan, satış fiyatı ise 15.9584 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.37'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.8981 TL'den yapan euro şu anda 16.8884 TL alış ve 16.9078 TL satış fiyatına sahip.

