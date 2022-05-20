20 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 20 Mayıs 2022 Cuma!

Dolar, euro ve sterlinde son durum 20 Mayıs Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. FED faiz artırımının ardından dolarda yükseliş görüldü. Peki 20 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR? 20 MAYIS 2022 CUMA

Önceki kapanışını 15,9386 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün günü 15,9300 TL alış fiyatından, 15,9474 satış fiyatından işlem gördü.

20 Mayıs Cuma sabahında Dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 16,8675 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün günü 16,8560 TL alış fiyatından, 16,8791 satış fiyatından işlem gördü.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin yüzde 0,69 değer kazandı ve 19,7771 TL'den alınıp 19,8489 TL'den satıldı.

