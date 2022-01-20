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20 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Ocak Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

20.01.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Ocak Perşembe haftanın dördüncü gününde vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Bugün gerçekleşecek Merkez Bankası faiz toplantısı ise merakla bekleniyor. Peki 20 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Ocak dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

20 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Ocak Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar kuru, TL karşısında yaklaşık bir aydır 14 lira sınırında seyrediyor. Haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 20 Ocak'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 20 Ocak 2022 tarihinde dolar ne kadar, euro ne kadar oldu?

20 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 20 Ocak Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 13,4340 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,4320 liradan, satış fiyatı ise 13,4362 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,40'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,2831 TL'den yapan euro şu anda 15,2617 TL alış ve 15,3046 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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