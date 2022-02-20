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20 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 20 Şubat 2022 Pazar

20.02.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Şubat 2022 Pazar Dolar kuru piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun ikinci gününde ekonomiyi takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dolar kuru dün sabah saatlerinde sabah saatlerinde 13,61 bandında yer alıyordu. Peki 20 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Şubat 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

20 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 20 Şubat 2022 Pazar

20 Şubat Dolar kuru ve piyasalarda son durum piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun ikinci gününde dolar veya euro alacak veya ellerindeki dövizleri bozduracak olan kişiler tarafından araştırııyor.
Vatandaşlar 20 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 20 Şubat Pazar Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

20 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

20 Şubat Pazar piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun ikinci gününde dolar döziv alış - satış fiyatı: 13,6446 - 13,6511 TL

EURO NE KADAR?

20 Şubat Pazar piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun ikinci gününde EURO döziv alış - satış fiyatı: 15,4507 - 15,4798 TL

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