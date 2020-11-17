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2021'de dolar fiyatları ne olacak? Citibank'tan dolar değerlendirmesi

DOVİZ HABERLERİ  | 17.11.2020 09:55 | Son Güncelleme

Son zamanlarda Türk Lirası tekrar değer kazanmaya başlamışken, ABD merkezli finans devi Citibank, COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların yaygın dağıtımı ve devam etmekte olan gevşek para politikası nedeniyle doların gelecek yıl yüzde 20 kadar değer kaybedebileceği tahmininde bulundu.

ABD menşeli Citibank'ın dün yayınladığı araştırma raporunda, "Uygun ve yaygın olarak dağıtılacak aşılar piyasaya çıktığında, bunun dolardaki aşağı yönlü yapısal trendde bir sonraki satış pozisyonlarına geçilmesine yol açacağına inanıyoruz" denildi.

Raporda, "Böyle bakıldığında, dolarıdaki değer kaybının önden yüklemeli gerçekleşme olasılığı ve doların 2021'de yüzde 20 kadar düşme potansiyeli bulunuyor" ifadesine yer verildi.

ABD'li ilaç şirketi Moderna dün ileri aşama deneysel aşısının COVID-19'u önlemede yüzde 94.5 etkili olduğunu açıklamıştı.

Citi'nin doların değer kaybedeceği yönündeki görüşü enflasyon beklentileri artsa bile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşük tutmaya devam edeceği tahminine de dayanıyor.

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