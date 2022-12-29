2023 dolar ve enflasyon tahmini netleşti! Gelecek yıl bu seviyelerde olabilir

Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Salı günü saat 10.00’da açıklanacak. Ekonomistlerin Aralık ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 2,58 artış yönünde gerçekleşti.

ForeksHaber'in 19 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Aralık ayı ortalama tahmin yüzde 2,57 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 66,53, ortalama yüzde 66,54 artışa işaret etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yıl sonu için tahmini yüzde 65,20 artış yönünde açıklanmıştı. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,10 ve yüzde 1,32 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 69,10 ve yüzde 64,50 oldu.

Kasım ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 3,00 artış beklenirken, yüzde 2,88 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 84,39 seviyesinde gerçekleşmişti.

2023 ENFLASYON TAHMİNİ

Ankette, 2023 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 43,30 olurken, ortalama tahmin yüzde 43,24, maksimum ve minimum beklentiler ise yüzde 50,00 ve yüzde 33,03 olarak gerçekleşti. Geçen ayki ankette 2023 sonu beklentisi yüzde 42,98 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 53,00 ila yüzde 30,00 bandında gerçekleşmişti.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksi'ne ilişkin anket sorusunu, 7 ekonomist yanıtladı. C Endeksi'nde aylık beklenti yüzde 2,30, yıllık beklenti yüzde 52,90 artış yönünde oluştu. Ankette, tahmin aralığı aylık bazda yüzde 3,10 ile yüzde 1,71 aralığında, yıllık bazda ise yüzde 53,80 ila yüzde 51,72 bandında gerçekleşti.

DOLAR/TL GELECEK YIL BU SEVİYELERDE OLABİLİR

5 ekonomistin katılım sağladığı 2023 sonu dolar/TL kuru anketinde, medyan tahmin 21,7000 olurken, ortalama tahmin 21,4400 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla, 25,0000 ve 15,0000 olarak gerçekleşti.



