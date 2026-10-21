21 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 49,59 TL, satış kuru ise 49,61 TL seviyesinde işlem görmekte. Bugün Dolar/TL'de günlük değişim %0,08 olarak kaydedilirken, bir önceki hafta bu değer 49,38 TL'den 49,61 TL'ye yükselmiş durumda. Bu da 1 doların TL bazındaki değişimini 0,23 TL ve yüzde değişimini %0,47 olarak gösteriyor.

Elinizdeki 1.000 doları TL'ye çevirdiğinizde, bu miktar 49.590 TL'ye karşılık gelirken, 5.000 dolarlık tutar ise 247.950 TL olarak hesaplanmaktadır. Dolar/TL'nin 7 günlük performansında, son hafta boyunca 49,38 TL seviyesinden başladığı ve bugünkü 49,61 TL seviyesine geldiği görülüyor. Haftalık değişim 230 TL olarak kaydedilmiştir.

Döviz karşısındaki Dolar/TL değerleri, 7 gün önceki durumu ile karşılaştırıldığında, piyasada dalgalanmalara neden olan belirgin bir faktör olmaması dikkat çekiyor. Dolar/TL'nin takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,46 TL, direnç seviyesi ise 49,69 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel Dolar Kuru

21 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,59 TL 49,61 TL %0,08





Güncel Döviz Kurları

21 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,70 TL 55,72 TL %-0,05 İngiliz Sterlini 66,40 TL 66,41 TL %0,08 İsviçre Frangı 60,06 TL 60,09 TL %-0,05 Kanada Doları 35,26 TL 35,28 TL %0,06 Avustralya Doları 34,78 TL 34,80 TL %0,23 Çin Yuanı 7,43 TL 7,43 TL %0,04 Rus Rublesi 0,60 TL 0,60 TL %0,02 İsveç Kronu 5,00 TL 5,01 TL %-0,08





Öne Çıkan Pariteler

21 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1223 %-0,12 GBP/USD 1,3377 %-0,01 USD/JPY 158,17 %0,00 USD/CHF 0,8256 %0,13





Grafik, Dolar/TL'nin son 7 gün içerisindeki değişimini göstermektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 49,61 TL seviyelerinde işlem görmekte olup, destek seviyesi 49,46 TL, direnç seviyesi ise 49,69 TL'dir. Bu seviyelerin takibi, olası fiyat hareketleri açısından önemli bir gösterge sunmaktadır. Dolar/TL geldiğimiz noktada direnç seviyesine yaklaşmakta, bu nedenle izlenmeye devam edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular