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21 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 49,59 TL, satış kuru ise 49,61 TL seviyelerinde işlem görmekte. Dolar/TL'deki günlük değişim %0,08 olarak kaydedildi ve bir önceki hafta bu kur 49,38 TL'den 49,61 TL'ye yükseldi.

21 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 49,59 TL, satış kuru ise 49,61 TL seviyesinde işlem görmekte. Bugün Dolar/TL'de günlük değişim %0,08 olarak kaydedilirken, bir önceki hafta bu değer 49,38 TL'den 49,61 TL'ye yükselmiş durumda. Bu da 1 doların TL bazındaki değişimini 0,23 TL ve yüzde değişimini %0,47 olarak gösteriyor.

Elinizdeki 1.000 doları TL'ye çevirdiğinizde, bu miktar 49.590 TL'ye karşılık gelirken, 5.000 dolarlık tutar ise 247.950 TL olarak hesaplanmaktadır. Dolar/TL'nin 7 günlük performansında, son hafta boyunca 49,38 TL seviyesinden başladığı ve bugünkü 49,61 TL seviyesine geldiği görülüyor. Haftalık değişim 230 TL olarak kaydedilmiştir.

Döviz karşısındaki Dolar/TL değerleri, 7 gün önceki durumu ile karşılaştırıldığında, piyasada dalgalanmalara neden olan belirgin bir faktör olmaması dikkat çekiyor. Dolar/TL'nin takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,46 TL, direnç seviyesi ise 49,69 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel Dolar Kuru

21 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,59 TL 49,61 TL %0,08


Güncel Döviz Kurları

21 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,70 TL 55,72 TL %-0,05
İngiliz Sterlini 66,40 TL 66,41 TL %0,08
İsviçre Frangı 60,06 TL 60,09 TL %-0,05
Kanada Doları 35,26 TL 35,28 TL %0,06
Avustralya Doları 34,78 TL 34,80 TL %0,23
Çin Yuanı 7,43 TL 7,43 TL %0,04
Rus Rublesi 0,60 TL 0,60 TL %0,02
İsveç Kronu 5,00 TL 5,01 TL %-0,08


Öne Çıkan Pariteler

21 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1223 %-0,12
GBP/USD 1,3377 %-0,01
USD/JPY 158,17 %0,00
USD/CHF 0,8256 %0,13


Grafik, Dolar/TL'nin son 7 gün içerisindeki değişimini göstermektedir.

21 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu an 49,61 TL seviyelerinde işlem görmekte olup, destek seviyesi 49,46 TL, direnç seviyesi ise 49,69 TL'dir. Bu seviyelerin takibi, olası fiyat hareketleri açısından önemli bir gösterge sunmaktadır. Dolar/TL geldiğimiz noktada direnç seviyesine yaklaşmakta, bu nedenle izlenmeye devam edilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,59 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.590 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.

21 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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