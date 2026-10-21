21 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 49,59 TL, satış kuru ise 49,61 TL seviyesinde işlem görmekte. Bugün Dolar/TL'de günlük değişim %0,08 olarak kaydedilirken, bir önceki hafta bu değer 49,38 TL'den 49,61 TL'ye yükselmiş durumda. Bu da 1 doların TL bazındaki değişimini 0,23 TL ve yüzde değişimini %0,47 olarak gösteriyor.
Elinizdeki 1.000 doları TL'ye çevirdiğinizde, bu miktar 49.590 TL'ye karşılık gelirken, 5.000 dolarlık tutar ise 247.950 TL olarak hesaplanmaktadır. Dolar/TL'nin 7 günlük performansında, son hafta boyunca 49,38 TL seviyesinden başladığı ve bugünkü 49,61 TL seviyesine geldiği görülüyor. Haftalık değişim 230 TL olarak kaydedilmiştir.
Döviz karşısındaki Dolar/TL değerleri, 7 gün önceki durumu ile karşılaştırıldığında, piyasada dalgalanmalara neden olan belirgin bir faktör olmaması dikkat çekiyor. Dolar/TL'nin takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,46 TL, direnç seviyesi ise 49,69 TL olarak belirlenmiştir.
21 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,59 TL
|49,61 TL
|%0,08
21 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,70 TL
|55,72 TL
|%-0,05
|İngiliz Sterlini
|66,40 TL
|66,41 TL
|%0,08
|İsviçre Frangı
|60,06 TL
|60,09 TL
|%-0,05
|Kanada Doları
|35,26 TL
|35,28 TL
|%0,06
|Avustralya Doları
|34,78 TL
|34,80 TL
|%0,23
|Çin Yuanı
|7,43 TL
|7,43 TL
|%0,04
|Rus Rublesi
|0,60 TL
|0,60 TL
|%0,02
|İsveç Kronu
|5,00 TL
|5,01 TL
|%-0,08
21 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1223
|%-0,12
|GBP/USD
|1,3377
|%-0,01
|USD/JPY
|158,17
|%0,00
|USD/CHF
|0,8256
|%0,13
Grafik, Dolar/TL'nin son 7 gün içerisindeki değişimini göstermektedir.
Dolar/TL şu an 49,61 TL seviyelerinde işlem görmekte olup, destek seviyesi 49,46 TL, direnç seviyesi ise 49,69 TL'dir. Bu seviyelerin takibi, olası fiyat hareketleri açısından önemli bir gösterge sunmaktadır. Dolar/TL geldiğimiz noktada direnç seviyesine yaklaşmakta, bu nedenle izlenmeye devam edilmelidir.
Serbest piyasadaki güncel 49,59 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.590 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum