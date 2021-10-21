21 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 21 Ekim 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

21 Ekim Perşembe günü haftanın dördüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 21 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

21 EKİM'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

21 Ekim günü haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 482,54 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 21 Ekim itibariyle 478,54 TL alış ve 481,83 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 385,90 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 386,87 TL alış ve 386,93 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 346,83 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,46 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 290,86 TL alış ve 348,41 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



