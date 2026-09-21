21 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 48,81 TL'den işlem görmekte, günlük değişim ise %0,06 olarak kaydedildi. Son bir haftada ise Dolar/TL, 7 gün önce 48,53 TL seviyesinden %0,58'lik bir artış ile bu seviyeye ulaşmış durumda. Bugün itibarıyla 1.000 doları alış kuru üzerinden TL'ye çevirmek isteyenler 48.800 TL, 5.000 doları çevirmek isteyenler ise 244.000 TL ile karşılaşacaklar.

Son bir haftada Dolar/TL’de gözlemlenen hareketler, piyasalarda genel bir yükseliş trendi sergiliyor. 7 gün önce 48,53 TL ile başlayarak, 48,81 TL’ye kadar yükseldi. Bu süreçte 1 dolardaki değişim 0,28 TL olurken, toplamda 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 280,00 TL olarak gerçekleşti. Bu haftalık sıralama, 11 Eylül'de 48,53 TL seviyesinden bugüne 21 Eylül’deki 48,81 TL'ye kadar yükselişi içeriyor.

Dolar/TL'nin mevcut durumu ile birlikte, kritik teknik seviyelerin takibi önem arz ediyor. Bugün için destek olarak 48,62 TL, direnç olarak ise 48,90 TL seviyeleri takip edilmesi gereken noktalar arasında. Piyasa katılımcıları, bu seviyelerin etrafında oluşabilecek hareketleri dikkatle izlemeye devam edecek.

Güncel Dolar Kuru

21 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 48,80 TL 48,81 TL %0,06





Güncel Döviz Kurları

21 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 56,01 TL 56,06 TL %-0,03 İngiliz Sterlini 65,31 TL 65,35 TL %-0,07 İsviçre Frangı 59,25 TL 59,29 TL %-0,10 Kanada Doları 34,83 TL 34,84 TL %-0,12 Avustralya Doları 34,75 TL 34,77 TL %0,07 Çin Yuanı 7,29 TL 7,29 TL %0,06 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,23 İsveç Kronu 4,96 TL 4,96 TL %-0,01





Öne Çıkan Pariteler

21 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1473 %-0,11 GBP/USD 1,3376 %-0,13 USD/JPY 157,05 %0,11 USD/CHF 0,8233 %0,17





Son 7 gün içindeki Dolar/TL değişimi, güçlü bir yükseliş sergilemiş durumda. Grafikler, potansiyel geçiş noktalarını anlamak adına yatırımcılar için faydalı bilgiler sunacak.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin 48,62 TL destek ve 48,90 TL direnç seviyeleri etrafında oluşacak hareketleri takip edilmelidir. Bu seviyeler, piyasanın yönü açısından belirleyici olabilecek önemli psiko-logik noktaları oluşturuyor. Küresel piyasa etkileri belirli olmasa da, yatırımcıların bu seviyelerle ilgili gelişmeleri göz önünde bulundurarak stratejilerini ayarlamaları önerilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular