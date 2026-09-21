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21 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 21 Eylül 2026 tarihinde 48,81 TL'den işlem görüyor. Son bir haftada %0,58'lik artışla, Dolar/TL 48,53 TL'den bu seviyeye ulaştı.

21 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 48,81 TL'den işlem görmekte, günlük değişim ise %0,06 olarak kaydedildi. Son bir haftada ise Dolar/TL, 7 gün önce 48,53 TL seviyesinden %0,58'lik bir artış ile bu seviyeye ulaşmış durumda. Bugün itibarıyla 1.000 doları alış kuru üzerinden TL'ye çevirmek isteyenler 48.800 TL, 5.000 doları çevirmek isteyenler ise 244.000 TL ile karşılaşacaklar.

Son bir haftada Dolar/TL’de gözlemlenen hareketler, piyasalarda genel bir yükseliş trendi sergiliyor. 7 gün önce 48,53 TL ile başlayarak, 48,81 TL’ye kadar yükseldi. Bu süreçte 1 dolardaki değişim 0,28 TL olurken, toplamda 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 280,00 TL olarak gerçekleşti. Bu haftalık sıralama, 11 Eylül'de 48,53 TL seviyesinden bugüne 21 Eylül’deki 48,81 TL'ye kadar yükselişi içeriyor.

Dolar/TL'nin mevcut durumu ile birlikte, kritik teknik seviyelerin takibi önem arz ediyor. Bugün için destek olarak 48,62 TL, direnç olarak ise 48,90 TL seviyeleri takip edilmesi gereken noktalar arasında. Piyasa katılımcıları, bu seviyelerin etrafında oluşabilecek hareketleri dikkatle izlemeye devam edecek.

Güncel Dolar Kuru

21 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 48,80 TL 48,81 TL %0,06


Güncel Döviz Kurları

21 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 56,01 TL 56,06 TL %-0,03
İngiliz Sterlini 65,31 TL 65,35 TL %-0,07
İsviçre Frangı 59,25 TL 59,29 TL %-0,10
Kanada Doları 34,83 TL 34,84 TL %-0,12
Avustralya Doları 34,75 TL 34,77 TL %0,07
Çin Yuanı 7,29 TL 7,29 TL %0,06
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,23
İsveç Kronu 4,96 TL 4,96 TL %-0,01


Öne Çıkan Pariteler

21 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1473 %-0,11
GBP/USD 1,3376 %-0,13
USD/JPY 157,05 %0,11
USD/CHF 0,8233 %0,17


Son 7 gün içindeki Dolar/TL değişimi, güçlü bir yükseliş sergilemiş durumda. Grafikler, potansiyel geçiş noktalarını anlamak adına yatırımcılar için faydalı bilgiler sunacak.

21 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin 48,62 TL destek ve 48,90 TL direnç seviyeleri etrafında oluşacak hareketleri takip edilmelidir. Bu seviyeler, piyasanın yönü açısından belirleyici olabilecek önemli psiko-logik noktaları oluşturuyor. Küresel piyasa etkileri belirli olmasa da, yatırımcıların bu seviyelerle ilgili gelişmeleri göz önünde bulundurarak stratejilerini ayarlamaları önerilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 48,80 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.800 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,06 oranında değişim kaydetmiştir.

21 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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