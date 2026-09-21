21 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 48,81 TL'den işlem görmekte, günlük değişim ise %0,06 olarak kaydedildi. Son bir haftada ise Dolar/TL, 7 gün önce 48,53 TL seviyesinden %0,58'lik bir artış ile bu seviyeye ulaşmış durumda. Bugün itibarıyla 1.000 doları alış kuru üzerinden TL'ye çevirmek isteyenler 48.800 TL, 5.000 doları çevirmek isteyenler ise 244.000 TL ile karşılaşacaklar.
Son bir haftada Dolar/TL’de gözlemlenen hareketler, piyasalarda genel bir yükseliş trendi sergiliyor. 7 gün önce 48,53 TL ile başlayarak, 48,81 TL’ye kadar yükseldi. Bu süreçte 1 dolardaki değişim 0,28 TL olurken, toplamda 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 280,00 TL olarak gerçekleşti. Bu haftalık sıralama, 11 Eylül'de 48,53 TL seviyesinden bugüne 21 Eylül’deki 48,81 TL'ye kadar yükselişi içeriyor.
Dolar/TL'nin mevcut durumu ile birlikte, kritik teknik seviyelerin takibi önem arz ediyor. Bugün için destek olarak 48,62 TL, direnç olarak ise 48,90 TL seviyeleri takip edilmesi gereken noktalar arasında. Piyasa katılımcıları, bu seviyelerin etrafında oluşabilecek hareketleri dikkatle izlemeye devam edecek.
21 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,80 TL
|48,81 TL
|%0,06
21 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,01 TL
|56,06 TL
|%-0,03
|İngiliz Sterlini
|65,31 TL
|65,35 TL
|%-0,07
|İsviçre Frangı
|59,25 TL
|59,29 TL
|%-0,10
|Kanada Doları
|34,83 TL
|34,84 TL
|%-0,12
|Avustralya Doları
|34,75 TL
|34,77 TL
|%0,07
|Çin Yuanı
|7,29 TL
|7,29 TL
|%0,06
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,23
|İsveç Kronu
|4,96 TL
|4,96 TL
|%-0,01
21 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1473
|%-0,11
|GBP/USD
|1,3376
|%-0,13
|USD/JPY
|157,05
|%0,11
|USD/CHF
|0,8233
|%0,17
Son 7 gün içindeki Dolar/TL değişimi, güçlü bir yükseliş sergilemiş durumda. Grafikler, potansiyel geçiş noktalarını anlamak adına yatırımcılar için faydalı bilgiler sunacak.
Dolar/TL'nin 48,62 TL destek ve 48,90 TL direnç seviyeleri etrafında oluşacak hareketleri takip edilmelidir. Bu seviyeler, piyasanın yönü açısından belirleyici olabilecek önemli psiko-logik noktaları oluşturuyor. Küresel piyasa etkileri belirli olmasa da, yatırımcıların bu seviyelerle ilgili gelişmeleri göz önünde bulundurarak stratejilerini ayarlamaları önerilmektedir.
Serbest piyasadaki güncel 48,80 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.800 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,06 oranında değişim kaydetmiştir.
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