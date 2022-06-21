21 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar ve Euro'da son durum 21 Haziran 2022 Salı günü de akından takip ediliyor. Dolar kuru uzun süredir 17 lira sınırına yakın seyretmeye devam etmişti. Vatandaşlar ve yatırımcılar konu ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 24 Haziran'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki dolar bugün ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

21 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 17,3143 TL'den gerçekleştirdi. Dolar/TL geçtiğimiz gün 17,3133 TL alış fiyatı ve 17,3153 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar 21 Haziran 2022 Salı günü Dolar/TL 17,31 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

EURO, önceki kapanışını 18,2402 TL'den gerçekleştirdi. EURO/TL geçtiğimiz gün 18,2309 TL alış fiyatı ve 18,2496 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 21 Haziran 2022 Salı günü 18,23 TL'den satılıyor.

Yurtiçi piyasalarda bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor.

Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 5 toplantısında bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası (TCMB) bu ayki faiz kararını 23 Haziran'da açıklayacak.

Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

