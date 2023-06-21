21 Haziran 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Haziran Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 21 Haziran 2023 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

21 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 23.5733 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5521 liradan, satış fiyatı ise 23.5945 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 25.7149 TL'den yapan euro şu anda 25.7056 TL alış ve 25.7242 TL satış fiyatına sahip.

