21 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Mart Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 21 Mart 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

21 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 38.0029 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 37.9888 liradan, satış fiyatı ise 38.017 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 41.1855 TL'den yapan euro şu anda 41.0944 TL alış ve 41.2767 TL satış fiyatına sahip.