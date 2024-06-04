21 Mart’tan bu yana ilk! Dolar dibi gördü, euro için kritik bekleyiş! ‘Hafife alıyorlar…’

ABD Merkez Bankası Fed, ABD’de enflasyonun hedefe ilerlediğine dair daha fazla kanıt elde edene kadar faizleri yüksek tutacağı mesajını verirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) diğer büyük merkez bankalarından önce faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yüzde 3,75'e çekmesi bekleniyor. ECB’nin faiz oranlarını 25’er baz puan düşürmesiyle, Euro Bölgesi ve ABD faizleri arasındaki fark da açılmış olacak.

FED’DEN AYRIŞMA KONUSUNDA RAHATLAR

ECB faiz kararı toplantısı 6 Haziran 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak. Başkan Christine Lagarde liderliğindeki ECB yetkilileri, enflasyonu tetikleyebilecek daha zayıf bir para birimi riski olsa bile, Fed’den ayrışma konusunda rahat olduklarını vurguluyorlar. Neredeyse kesin gözüyle bakılan Haziran indiriminin ardından gevşeme adımlarının devam edip etmeyeceği veya nasıl bir hızda ilerleyeceği ise verilere bağlı olacak.

3 FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Berenberg Ekonomisti Holger Schmieding, Avrupa Merkez Bankası’nın, faiz indirimi için ABD Merkez Bankasını beklemesine gerek olmadığını söyledi.

Schmieding, “ECB'nin ABD Merkez Bankasının oldukça önünde ilerlemesi dikkat çekici olsa da enflasyon ve büyümedeki transatlantik fark, bize göre bunu fazlasıyla haklı çıkarıyor. Bu yılın başlarında ECB'nin çok fazla faiz indirimine gideceğini fiyatlayan piyasalar, ECB'nin önümüzdeki 12-15 ay içinde parasal politikayı ne ölçüde gevşeteceğini şimdi biraz hafife alıyor olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca 2024 yılında 25 baz puanlık üç adet faiz indirimi ile toplam 75 baz puanlık faiz indirimi görüşüne sadık kalmaya devam ediyor.

DOLARDA 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Piyasalarda heyecanlı bekleyiş başlarken ABD Doları, Federal Rezerv'in (Fed) bu yılın sonuna doğru faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki artan kabulün ardından neredeyse iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Böylece euro/dolar paritesi de art arda dördüncü gününde alıcıların ilgisini çekerek, 21 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 1,0900 seviyesinin üzerine tırmandı. Ancak ekonomistler Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indiriminin euro üzerinde aşağı yönlü etki yaratabileceğini öngördü.

DOLAR VE EURODA SON RAKAMLAR

Euro/dolar paritesi şu sıralarda 1,0909 seviyelerinde bulunurken, yurt içinde dolar/TL kuru 32,19 seviyesinde yatay seyretmeye devam etti. Euro/TL kuru da 35,12 TL seviyelerinde bulunuyor.







