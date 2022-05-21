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21 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Mayıs 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

21.05.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Mayıs Cumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip edilmişti. 15 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 21 Mayıs'ta dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Mayıs 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

21 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Mayıs 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 15 liranın üzerinde. Dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 21 Mayıs'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 21 Mayıs 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

21 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı günü olan 21 Mayıs Cumartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 15,8728 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 15,8689 liradan, satış fiyatı ise 15,8769 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,71'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 16,801,1 TL'den yapan euro şu anda 16,7587 TL alış ve 16,8435 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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