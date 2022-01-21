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21 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Ocak Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

21.01.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Ocak Cuma haftanın beşinci gününde vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Önceki gün Ocak ayının Merkez Bankası faiz toplantısı gerçekleşmişti. Peki 21 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Ocak dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

21 Ocak 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Ocak Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar kuru, TL karşısında 14 lira sınırında seyrederken son durum haftanın beşinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 21 Ocak'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 21 Ocak 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

21 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın beşinci günü olan 21 Ocak Cuma günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 13,4151 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,4080 liradan, satış fiyatı ise 13,4224 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,53'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,2049 TL'den yapan euro şu anda 15,1857 TL alış ve 15,2242 TL satış fiyatına sahip.

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Euro
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