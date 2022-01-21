21 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 21 Ocak 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

21 Ocak Cuma günü haftanın beşinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 21 Ocak günü 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

21 OCAK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

21 Ocak günü haftanın beşinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 728,79 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 21 Ocak 2022 itibariyle 720,81 TL alış ve 727,86 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 580,91 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 579,06 TL alış ve 579,18 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 521,42 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,07 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 433,88 TL alış ve 523,28 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.