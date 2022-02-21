21 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 21 Şubat 2022 Pazartesi

21 Şubat Dolar kuru ve piyasalarda son durum piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde dolar veya euro alacak veya ellerindeki dövizleri bozduracak olan kişiler tarafından araştırııyor.

Vatandaşlar 21 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 21 Şubat Pazartesi Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

21 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

21 Şubat Pazartesi piyasaların açıldığı haftanın ilki gününde dolar döziv alış - satış fiyatı: 13,6193 - 13,6365 TL

https://www.mynet.com/dolar-arsiv-goruntuleri-5091744-myvideo

EURO NE KADAR?

21 Şubat Pazartesi piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde EURO döziv alış - satış fiyatı: 15,4824 - 15,4966 TL

