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22 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

22.09.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Eylül haftanın üçüncü günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yatırım yapmak isteyen ve sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam etmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 22 Eylül'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 22 Eylül 2021 Çarşamba altın bilezik fiyatları...

22 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

22 Eylül Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 22 Eylül'de 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatları...

22 EYLÜL'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 Eylül günü piyasaların takip edildiği haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

728xauto (3)

Bir önceki kapanışını 448,25 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 22 Eylül itibariyle 445,32 TL alış ve 448,25 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

728xauto (79)

Önceki kapanışını 359,34 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 359,79 TL alış ve 359,83 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 323,49 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,18 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 269,89 TL alış ve 324,07 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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