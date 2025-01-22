22 Ocak 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Ocak Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 22 Ocak 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

22 OCAK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.6448 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.6353 liradan, satış fiyatı ise 35.6545 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.1379 TL'den yapan euro şu anda 37.1107 TL alış ve 37.1653 TL satış fiyatına sahip.