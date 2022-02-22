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22 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 22 Şubat 2022 Salı

22.02.2022 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Şubat 2022 Salı Dolar kuru piyasaların açık olduğu haftanın ikinci gününde gününde ekonomiyi takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dolar kuru dün sabah saatlerinde sabah saatlerinde 13,61 bandında yer alıyordu. Peki 22 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Şubat 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

22 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 22 Şubat 2022 Salı

22 Şubat Dolar kuru ve piyasalarda son durum piyasaların açıldığı haftanın ikinci gününde dolar veya euro alacak veya ellerindeki dövizleri bozduracak olan kişiler tarafından araştırııyor.
Vatandaşlar 22 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 22 Şubat Salı Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

22 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

22 Şubat Salı piyasaların açıldığı haftanın ikinci gününde dolar döziv alış - satış fiyatı: 13,6609 - 13,6887 TL

https://www.mynet.com/dolar-arsiv-goruntuleri-5091744-myvideo

EURO NE KADAR?

22 Şubat Salı piyasaların açıldığı haftanın ikinci gününde EURO döziv alış - satış fiyatı: 15,4308 - 15,4677 TL

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Anahtar Kelimeler:
Euro
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