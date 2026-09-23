23 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Serbest piyasa verilerine göre Dolar/TL alış 48,83 TL, satış ise 48,84 TL'den işlem görüyor. Günlük değişim %0,10 olarak kaydedildi. Bu veri, kullanıcıların "Dolar bugün kaç TL?" sorusuna yanıt verirken önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Dolar/TL, özellikle son bir haftada gösterdiği artışla dikkat çekiyor; bir haftada 48,63 TL'den 48,84 TL'ye yükseldi. Bu, yaklaşık 0,21 TL'lik bir artışa işaret ediyor ve yüzde değişim %0,43 olarak ölçülüyor. 1.000 doları TL'ye çevirecek olursak, bu miktarın alış kuru üzerinden karşılığı 48.830 TL olurken, 5.000 doların toplam karşılığı da 244.150 TL olarak hesaplanıyor.

Dolar/TL'nin 7 günlük serisinde 15 Eylül 2026'dan bu yana yaşanan hareketlilik gözlemleniyor. Bu serinin başlangıç değeri 48,63 TL iken, bugün itibarıyla 48,84 TL seviyesine ulaşması dikkat çekiyor. Dolar'daki bu günlük sınırlı yükseliş, döviz piyasalarında daha geniş bir perspektif sunarken, yatırımcıların dikkat etmesi gereken teknik seviyeleri de vurguluyor. Takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,70 TL ve direnç seviyesi ise 48,91 TL olarak belirlenmiş durumda.

Güncel Dolar Kuru

23 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 48,83 TL 48,84 TL %0,10





Güncel Döviz Kurları

23 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,81 TL 55,87 TL %-0,08 İngiliz Sterlini 65,06 TL 65,07 TL %-0,05 İsviçre Frangı 59,42 TL 59,45 TL %-0,03 Kanada Doları 34,67 TL 34,69 TL %-0,01 Avustralya Doları 34,67 TL 34,69 TL %-0,09 Çin Yuanı 7,28 TL 7,28 TL %-0,01 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,71 İsveç Kronu 4,95 TL 4,96 TL %-0,08





Öne Çıkan Pariteler

23 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1426 %-0,21 GBP/USD 1,3313 %-0,23 USD/JPY 157,65 %0,17 USD/CHF 0,8217 %0,15





Son 7 günü kapsayan Dolar/TL değişim grafiği, piyasa eğilimlerini görselleştiriyor ve yatırımcılara stratejik planlamalarında yardımcı olabilir. Kısa vadede 48,70 TL seviyesinin altına kaymanın, piyasada satış baskısı yaratabileceği öngörülüyor; ancak 48,91 TL'ye ulaşması durumunda fiyatlama dinamikleri farklı bir yön alabilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL, 48,84 TL seviyesinden işlem görmekte olup, destek olarak izlenmesi gereken 48,70 TL ve direnç olarak 48,91 TL seviyeleri önemli. Bu seviyelerin takibi, yatırımcıların olası fiyat hareketlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında, dikkatli bir yaklaşım sergilerken, küresel piyasalardaki belirsizliklerin de göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular