23 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Serbest piyasa verilerine göre Dolar/TL alış 48,83 TL, satış ise 48,84 TL'den işlem görüyor. Günlük değişim %0,10 olarak kaydedildi. Bu veri, kullanıcıların "Dolar bugün kaç TL?" sorusuna yanıt verirken önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Dolar/TL, özellikle son bir haftada gösterdiği artışla dikkat çekiyor; bir haftada 48,63 TL'den 48,84 TL'ye yükseldi. Bu, yaklaşık 0,21 TL'lik bir artışa işaret ediyor ve yüzde değişim %0,43 olarak ölçülüyor. 1.000 doları TL'ye çevirecek olursak, bu miktarın alış kuru üzerinden karşılığı 48.830 TL olurken, 5.000 doların toplam karşılığı da 244.150 TL olarak hesaplanıyor.
Dolar/TL'nin 7 günlük serisinde 15 Eylül 2026'dan bu yana yaşanan hareketlilik gözlemleniyor. Bu serinin başlangıç değeri 48,63 TL iken, bugün itibarıyla 48,84 TL seviyesine ulaşması dikkat çekiyor. Dolar'daki bu günlük sınırlı yükseliş, döviz piyasalarında daha geniş bir perspektif sunarken, yatırımcıların dikkat etmesi gereken teknik seviyeleri de vurguluyor. Takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,70 TL ve direnç seviyesi ise 48,91 TL olarak belirlenmiş durumda.
23 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,83 TL
|48,84 TL
|%0,10
23 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,81 TL
|55,87 TL
|%-0,08
|İngiliz Sterlini
|65,06 TL
|65,07 TL
|%-0,05
|İsviçre Frangı
|59,42 TL
|59,45 TL
|%-0,03
|Kanada Doları
|34,67 TL
|34,69 TL
|%-0,01
|Avustralya Doları
|34,67 TL
|34,69 TL
|%-0,09
|Çin Yuanı
|7,28 TL
|7,28 TL
|%-0,01
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,71
|İsveç Kronu
|4,95 TL
|4,96 TL
|%-0,08
23 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1426
|%-0,21
|GBP/USD
|1,3313
|%-0,23
|USD/JPY
|157,65
|%0,17
|USD/CHF
|0,8217
|%0,15
Son 7 günü kapsayan Dolar/TL değişim grafiği, piyasa eğilimlerini görselleştiriyor ve yatırımcılara stratejik planlamalarında yardımcı olabilir. Kısa vadede 48,70 TL seviyesinin altına kaymanın, piyasada satış baskısı yaratabileceği öngörülüyor; ancak 48,91 TL'ye ulaşması durumunda fiyatlama dinamikleri farklı bir yön alabilir.
Dolar/TL, 48,84 TL seviyesinden işlem görmekte olup, destek olarak izlenmesi gereken 48,70 TL ve direnç olarak 48,91 TL seviyeleri önemli. Bu seviyelerin takibi, yatırımcıların olası fiyat hareketlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında, dikkatli bir yaklaşım sergilerken, küresel piyasalardaki belirsizliklerin de göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.
Serbest piyasadaki güncel 48,83 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.830 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,10 oranında değişim kaydetmiştir.
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